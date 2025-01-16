1. dönem karneleri saat kaçta verilecek? 17 Ocak 2025 karne saati...

Yağmur Dinç

Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk yarıyıl tamamlanıyor.

Ortaokul ve lise öğrenciler, 17 Ocak Cuma günü karnelerini alacak ve sömestr tatili başlayacak.

Öğrenciler, verdikleri emeklerin karşılığını karneleri ile alacak.

Karne töreni için okula gidecek olan öğrenciler, detayları merak ediyor. Bu kapsamda, "karneler saat kaçta dağıtılacak", "karneler ne zaman verilecek", "karne saati kaçta" gibi sorular arama motorlarına yöneltiliyor.

Peki, karneler ne zaman verilecek? Karneler saat kaçta dağıtılacak? İşte 17 Ocak 2025 karne saati..

17 OCAK 2025 KARNE SAATİ

Karneler 14 Haziran Cuma günü sabah saatlerinde okullarda verilmeye başlanacak.

8.30 itibarıyla başlayan karne dağıtımı öğleden sonraya kadar devam edecek.

Öğrenciler, e-Okul VBS üzerinden de karnelerini görüntüleyebilecek.