Hangi iPhone’lar iOS 27’ye geçecek: İşte güncelleme alacak modellerin tam listesi

Apple kullanıcılarının merakla beklediği iOS 27 güncellemesi için geri sayım başladı. Gözler bu güncellemeyi alacak iPhone modellerine çevrildi. Peki, yeni güncellemeyi hangi iPhone’lar alacak?
Apple kullanıcılarının merakla beklediği geliştirici konferansı WWDC 2026 için geri sayım başladı.
8 Haziran’da başlayacak etkinlikte şirketin yeni yazılım sürümlerini tanıtması bekleniyor.
Bu etkinlikte en çok dikkat çeken başlıklardan biri de iOS 27 olacak.
Yeni güncellemenin hangi iPhone modellerine sunulacağına ilişkin resmi liste henüz paylaşılmasa da teknoloji dünyasında destek alması beklenen cihazlarla ilgili tahminler şimdiden gündeme gelmeye başladı.
WebTekno’ya göre iOS 27 alacak modeller şöyle:
iOS 27 GÜNCELLEMESİ ALMASI BEKLENEN MODELLER
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone SE 3
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 16
iPhone 16e
iPhone 16 Plus
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro Max
iPhone 17
iPhone Air
iPhone 17e
iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro Max