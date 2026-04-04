Hangi iPhone’lar iOS 27’ye geçecek: İşte güncelleme alacak modellerin tam listesi

Apple kullanıcılarının merakla beklediği geliştirici konferansı WWDC 2026 için geri sayım başladı.

8 Haziran’da başlayacak etkinlikte şirketin yeni yazılım sürümlerini tanıtması bekleniyor.

Bu etkinlikte en çok dikkat çeken başlıklardan biri de iOS 27 olacak.

Yeni güncellemenin hangi iPhone modellerine sunulacağına ilişkin resmi liste henüz paylaşılmasa da teknoloji dünyasında destek alması beklenen cihazlarla ilgili tahminler şimdiden gündeme gelmeye başladı.

WebTekno’ya göre iOS 27 alacak modeller şöyle:

iOS 27 GÜNCELLEMESİ ALMASI BEKLENEN MODELLER

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone SE 3

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16e

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 17

iPhone Air

iPhone 17e

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max