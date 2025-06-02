1 Haziran reyting sonuçları: İşte zirvenin sahibi...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

1 HAZİRAN PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

TRT1'de yayınlanan Teşkilat dizisi tüm kategorilerde birinci oldu. İkinci sırada Survivor, üçüncü sırada ise Teşkilat dizisinin özet bölümü yer aldı.