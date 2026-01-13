En narsist ülke açıklandı: İşte zirvenin sahibi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Narsizm, çağımızın hastalığı denilecek kadar yaygınlaştı.

Buna yalnızca insanlar değil, ülkeler de dahil.

Self and Identity dergisinde yayımlanan araştırma, narsisizmin toplumdan topluma önemli farklılıklar gösterdiğini ortaya koydu.

Çalışmaya göre narsisistik eğilimler; kültür, yaş ve cinsiyet gibi faktörlere göre değişiyor.

Çalışmada ölçülen şey, günlük hayatta sık karşılaşılan narsisistik özellikler. Bu özellikler, “yok” ya da “var” şeklinde değil, bir spektrum üzerinde değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre belirli düzeyde özsaygı ve kendini beğenmişlik normal kabul ediliyor. Ancak bu durum, kişinin içindeki güvensizliği bastırmak için bir savunmaya dönüşürse sorun başlıyor.

SORULAN SORULAR

Araştırmada yer alan kişilerden, toplumsal statülerini puanlamaları istendi.

Ayrıca katılımcılar, “Rakiplerimin başarısız olmasını isterim” ya da “Üstün katkılarımla ilgi odağı olurum” gibi narsisistik eğilimleri ölçen cümlelere yanıt verdi.

Elde edilen sonuçlar ise bazı yaygın kabulleri sarsacak türden çıktı.

ZİRVE ALMANYA'NIN

Genel narsisizm puanlarında Almanya, Irak, Çin, Nepal ve Güney Kore ilk sıralarda yer aldı.

Listenin alt sıralarında ise Sırbistan, İrlanda, Birleşik Krallık, Hollanda ve Danimarka gibi ülkeler görüldü.

Çalışmanın en dikkat çekici sonucu ise ABD ile ilgili oldu.

Narsisizmin en yüksek olduğu ülkelerden biri olduğu düşünülen ABD, araştırmada 16. sırada kaldı.