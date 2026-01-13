Yağışlar barajlara yaradı: 13 Ocak Salı İSKİ baraj doluluk oranları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul’da hafta sonundan bu yana aralıklarla devam eden yağışlı hava, barajlara adeta can suyu oldu.

Cumartesi akşamı etkisini göstermeye başlayan sağanak yağışın ardından, pazar gecesi itibarıyla kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı da görülürken, baraj havzalarına düşen yağış miktarı su seviyelerinde yükselişi beraberinde getirdi.

Özellikle son dönemde kuraklık endişesinin yeniden gündeme geldiği İstanbul’da, gelen yağışların ardından baraj doluluk oranları merak ediliyor.

İşte İSKİ 13 Ocak barajlardaki son durum:

13 OCAK İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI

Yağışların baraj havzalarını beslemesiyle birlikte, İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlarda doluluk oranları yeniden yükselişe geçti.

13 Ocak Salı günü İSKİ tarafından paylaşılan güncel verilere göre, İstanbul genelindeki toplam doluluk seviyesi yüzde 22,9 olarak ölçüldü.

Ömerli Barajı: 29,98

Darlık Barajı: 36,88

Elmalı Barajı: 71,17

Terkos Barajı: 16,43

Alibey Barajı: 17,92

Büyükçekmece Barajı: 17,36

Sazlıdere Barajı: 14,38

Istrancalar Barajı: 43,95

Kazandere Barajı: 7,83

Pabuçdere Barajı: 7,83