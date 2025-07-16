1 karpuz kaç günde yetişir? İşte gün sayısı...

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biri olan karpuz, serinletici tadıyla sofralarda sıkça yer bulur.

Peki, 1 karpuzun tarladan sofraya gelme süreci ne kadar sürer? Karpuz yetiştiriciliği yapanlar ya da kendi bahçesinde karpuz yetiştirmek isteyenler için bu soru oldukça merak ediliyor.

Tohumdan hasada kadar geçen süre, karpuz türüne, iklim şartlarına ve bakım koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

Genel olarak bir karpuzun olgunlaşıp hasat edilebilir hale gelmesi ortalama 70 ila 90 gün sürer.

Bu süre zarfında düzenli sulama, gübreleme ve güneş ışığı karpuzun büyümesinde önemli rol oynar.

Evde ya da bahçede karpuz yetiştirmek isteyenler için bu süre boyunca sabırlı olmak ve doğru bakım yapmak, sağlıklı ve lezzetli karpuzlar elde etmek için büyük önem taşır.