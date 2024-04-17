1 Mayıs 2024 ne zaman, hafta içi mi? 1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nın hangi güne denk geldiği ve 1 Mayıs resmi tatil mi sorusu gündemde yerini aldı. Peki 2024 yılında 1 Mayıs hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi? İşte yanıtı.

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Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı'na kısa bir zaman kala '1 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

Vatandaşlar, bu yıl resmi tatil konusunda şanslı

Peki,1 Mayıs ne zaman, hangi gün? 1 Mayıs resmi tatil mi? İşte detaylar...

1 Mayıs 2024 resmi tatil mi?

Bu sene çarşamba gününe denk gelen 1 Mayıs, ülkemizde resmi tatiller arasında yer almaktadır.

Tarihçesi

1 Mayıs'ın kökenleri, 19. yüzyılın ortalarında işçi sınıfının yaşadığı zorluklara dayanır. Sanayi Devrimi ile birlikte işçi sınıfı içinde kötü çalışma koşulları, uzun saatler ve düşük ücretler gibi sorunlar yaygınlaşmıştı.

İşçiler, daha iyi çalışma koşulları ve daha adil muamele talep etmek için örgütlenmeye başladılar.

Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında, işçi hakları mücadelesi hız kazandı. 1886 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde, işçilerin sekiz saatlik iş günü talebiyle kitlesel grevler ve protestolar düzenlendi. Bu grevlerin zirvesinde, 1 Mayıs 1886 tarihinde, Chicago'da, Haymarket Meydanı'nda büyük bir protesto düzenlendi. Ancak, protestoların birkaç gün boyunca süren çatışmalı ve şiddetli bir şekilde sona ermesiyle birçok kişi öldü veya yaralandı.

Haymarket Olayı olarak bilinen bu olaylar, işçi hareketi için bir dönüm noktası oldu ve 1 Mayıs, dünya genelinde işçi sınıfının dayanışma ve mücadele günü olarak kabul edildi.

Birçok ülkede, 1 Mayıs İşçi Bayramı olarak resmi tatil ilan edildi ve işçi haklarının kutlandığı bir gün haline geldi.