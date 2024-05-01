1 Mayıs 2024 vapur seferleri iptal mi? Son dakika Beşiktaş, Karaköy, Eminönü, Kadıköy.. 1 Mayıs nedeniyle vapur seferlerine yönelik düzenlemeler yapıldı. Vapur kullanarak seyahat edecek olan vatandaşlar, seferleri kontrol ediyor. Peki, 1 Mayıs vapur seferleri iptal mi? İşte İstanbul'da son durum...

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1 Mayıs tarihinde İBB şehir hatları tarafından düzenlenen vapur seferleri ve İDO seferlerine yönelik bazı düzenlemeler yapıldı.

Deniz yolu ulaşımını kullanacak olan vatandaşlar Beşiktaş- Kadıköy-Kabataş-Karaköy-Eminönü iskeleleri kapalı mı, vapur seferleri iptal mi edildi gibi sorulara yanıt arıyor.

Özellikle Avrupa-Anadolu yakası arası gidip gelecek olanlar, son dakika haberlerine göz atıyor.

Peki Vapur seferleri 1 Mayıs'ta iptal mi? İşte vapurlarda son durum...

Vapur seferleri son durum 1 Mayıs 2024

Şehir Hatları Genel Müdürlüğü'nce 1 Mayıs saat 05:30'dan itibaren Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na yolcu ve araç taşınması mümkün olabilecekken, Anadolu'dan Avrupa'ya Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Eminönü iskeleleri ile Harem-Sirkeci arasında yolcu ve araç taşınamayacağını duyurdu.

Adalar arası karşılıklı seferler devam ederken, Eyüpsultan yönüne yapılan seferler sürerken, Balat, Beyoğlu, Sütlüce ve Hasköy sahil yönüne seferler yapılamayacak.