1 Mayıs 2024 vapur seferleri iptal mi? Son dakika Beşiktaş, Karaköy, Eminönü, Kadıköy..

1 Mayıs tarihinde İBB şehir hatları tarafından düzenlenen vapur seferleri ve İDO seferlerine yönelik bazı düzenlemeler yapıldı.
Deniz yolu ulaşımını kullanacak olan vatandaşlar Beşiktaş- Kadıköy-Kabataş-Karaköy-Eminönü iskeleleri kapalı mı, vapur seferleri iptal mi edildi gibi sorulara yanıt arıyor.
Özellikle Avrupa-Anadolu yakası arası gidip gelecek olanlar, son dakika haberlerine göz atıyor.
Peki Vapur seferleri 1 Mayıs'ta iptal mi? İşte vapurlarda son durum...
Vapur seferleri son durum 1 Mayıs 2024
Şehir Hatları Genel Müdürlüğü'nce 1 Mayıs saat 05:30'dan itibaren Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na yolcu ve araç taşınması mümkün olabilecekken, Anadolu'dan Avrupa'ya Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Eminönü iskeleleri ile Harem-Sirkeci arasında yolcu ve araç taşınamayacağını duyurdu.
Adalar arası karşılıklı seferler devam ederken, Eyüpsultan yönüne yapılan seferler sürerken, Balat, Beyoğlu, Sütlüce ve Hasköy sahil yönüne seferler yapılamayacak.