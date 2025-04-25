1 mayıs işçi bayramı hangi güne denk geliyor? 1 Mayıs resmi tatil mi?

Hüseyin Topuz

1 Mayıs İşçi Bayramı yaklaşırken vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında bu özel günün hangi güne denk geldiği ve resmi tatil olup olmadığı geliyor.

Emekçilerin haklarının ve dayanışmanın simgesi haline gelen 1 Mayıs, her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanmaya hazırlanıyor.

Ülke genelinde çeşitli etkinliklerle anılacak olan bu anlamlı gün öncesinde, tatil planı yapacak olanlar da takvimi yakından takip ediyor.

Peki, 1 Mayıs 2025 hangi güne denk geliyor? İşte detaylar...

1 Mayıs İşçi Bayramı, 2025 yılında Perşembe gününe denk geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs, resmi tatiller arasında yer alıyor.

1 Mayıs’ta kamu kurum ve kuruluşları, okullar ve birçok özel sektör çalışanı için tatil uygulanacak.

Vatandaşlar, 1 Mayıs'ın hafta içine denk gelmesiyle birlikte günlük planlarını bu doğrultuda yaparken, bazı sektörlerde ise nöbet ve vardiya sistemiyle çalışmalar devam edecek.