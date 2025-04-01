1 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramın son gününde metro, marmaray, metrobüs, vapur, otobüsler bedava mı?
Haber Merkezi

30 Mart Pazar başlayan Ramazan Bayramı, 1 Nisan Salı bugün üçüncü ve son gününü yaşıyor. Toplamda 3 gün sürecek olan bayram boyunca gezme planları yapan vatandaşlar toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını araştırıyor.

Her yıl bayram boyunca ücretsiz hizmet veren toplu taşımanın 1 Nisan Salı günü de ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor.

Peki, 1 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramın son gününde metro, marmaray, metrobüs, vapur, otobüs bedava mı?

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan’ın Resmî Gazete'de yayımlanan kararıyla;

29 Mart Cumartesi gece 00.00 - 2 Nisan Çarşamba sabah 07.00 arası:

Karayolları Genel Müdürlüğü’müze bağlı otoyollar ile FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü,

30 Mart Pazar gece 00.00 - 1 Nisan Salı gece 24.00 arası:

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosu ve belediye toplu taşıma hatları ücretsiz hizmet verecek.

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Seda Yeşilyurt
Muhabir