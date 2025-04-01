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1 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramın son gününde metro, marmaray, metrobüs, vapur, otobüsler bedava mı?

1 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramın son gününde metro, marmaray, metrobüs, vapur, otobüsler bedava mı? Her bayramda olduğu gibi bu bayram da toplu taşıma ücretsiz hizmet veriyorken bayramın son gününde Marmaray, otobüs, metro, vapur veya metrobüs kullanacaklar toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki, 1 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramın son gününde metro, marmaray, metrobüs, vapur, otobüs bedava mı?