1 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramın son gününde metro, marmaray, metrobüs, vapur, otobüsler bedava mı?

30 Mart Pazar başlayan Ramazan Bayramı, 1 Nisan Salı bugün üçüncü ve son gününü yaşıyor. Toplamda 3 gün sürecek olan bayram boyunca gezme planları yapan vatandaşlar toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını araştırıyor.
Her yıl bayram boyunca ücretsiz hizmet veren toplu taşımanın 1 Nisan Salı günü de ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor.
Peki, 1 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramın son gününde metro, marmaray, metrobüs, vapur, otobüs bedava mı?
BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan’ın Resmî Gazete'de yayımlanan kararıyla;
29 Mart Cumartesi gece 00.00 - 2 Nisan Çarşamba sabah 07.00 arası:
Karayolları Genel Müdürlüğü’müze bağlı otoyollar ile FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü,
30 Mart Pazar gece 00.00 - 1 Nisan Salı gece 24.00 arası:
Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosu ve belediye toplu taşıma hatları ücretsiz hizmet verecek.