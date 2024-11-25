1 Ocak 2026'da yürürlüğe giriyor! Scottish ve Sphynx kedilerin sahiplenilmesi yasaklandı

Hüseyin Topuz

Hollanda, Scottish ve Sphynx cinsi kedilerin sahiplendirilmesini yasakladı.

Karara gerekçe olarak bu tür kedilerin satılma amacıyla genetiklerinin değiştirilmesi gösterildi.

Hollanda hükümetinin yaptığı yeni düzenleme ile birlikte, kimse tüysüz veya kıvrık kulaklı bir kedi sahiplenemeyecek.

Ayrıca bu tür kedilerin yarışmalara veya gösterilere katılması da yasaklanacak.

Bu yasa, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Şuan bu tür kedilere sahip olan kişiler, kedilerini tutmaya devam edebilecek.

Ancak, kedilerinin daha önce sahiplenildiğini belgelemek amacıyla onlara çip taktırmaları zorunlu olacak.