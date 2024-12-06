1 Ocak’ta başlıyor: Yere çöp atan 2 bin 950 lira ödeyecek

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Çevre kirliliğini önlemek amacıyla 31 Temmuz 2024 tarihinde Bolu Belediyesi tarafından uygulanmaya başlayan yere çöp atma cezası yeni yıla girilmesiyle birlikte İstanbul’un o ilçesinde de uygulanmaya başlayacak.

Uygulanmaya başlanacak bu kararla birlikte yerlerde çöp olmaması ve vatandaşların çevreye karşı duyarlı olması hedefleniyor.

Uygulama kapsamında yere sigara izmariti, çöp, kuru yemiş kabuğu gibi maddeleri atan kişilere cezai yaptırım uygulanacak.

2 BİN 950 TL ÖDEYEVEK!

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin Aralık ayı toplantısında Başkanlık makamı teklifi olarak gündeme alınan “Büyükçekmece ilçesi sınırları içerisindeki park, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara sigara izmariti, çöp, kuruyemiş kabuğu gibi maddeleri atarak çevreyi kirletenlere idari para cezası uygulanması” şeklindeki gündem maddesi Hukuk ve Tarife Komisyonlarının hazırladıkları rapor doğrultusunda oybirliğiyle kabul edildi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, çevre kirliliğiyle mücadeleye yönelik önemli bir adım atılarak 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle ilçede yere çöp atanlara 2 bin 950 TL para cezası uygulanacağını belirtti.

Başkan Akgün konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamasında, “Büyükçekmece'de sigara izmaritlerini, çöplerini, kabuklu yemişlerin kabuklarını yere atanlara 2 bin 950 TL para cezası uygulanacaktır. Büyükçekmece halkı, bugüne kadar Kordonboyu'nda iyi bir alışkanlık edindi. Büyükçekmeceli vatandaşlarımız, buna azami hassasiyet gösteriyor.

Bizim şehrimizin kirlendiği, çöplerin bolca yere atıldığı günler Mayıs başından Ekim sonuna kadar özellikle cuma akşamdan başlayıp pazartesi sabahına kadar olan dönem içerisinde şehrimizde müthiş bir kirlenme oluyor. Bunu da sivil zabıtalarımızla, zabıta ekiplerimizle tereddütsüz uygulayacağımızı da buradan belirtmek isterim.'' İfadelerini kullandı.