1 Ocak’ta marketler açık olacak mı? 1 Ocak’ta marketler saat kaçta açılıyor?

Resmi tatili olarak kabul edilen 1 Ocak 2025 bu yıl çarşamba gününe denk geldiğinden ve kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak.
Kamu kurum ve kuruluşlarının kapalı olmasıyla birlikte vatandaşlar zincir marketlerde çalışma saatlerinde değişiklik yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor.
Bununla birlikte A101, BİM, ŞOK, Carrefour, Migros gibi zincir marketlerin çalışma saatleri araştırılmaya başlandı. Peki, 1 Ocak yılbaşında marketler açık olacak mı? 1 Ocak Çarşamba günü marketler saat kaçta açılıyor? İşte, detaylar…
YILBAŞINDA MARKETLER AÇIK MI?
31 Aralık Salı günü marketler normal çalışma günlerinde ve saatlerinde açık olacak. A101, BİM, ŞOK, Migros gibi zincir marketler aynı saatlerde müşterilere hizmet verecek.
Yeni yılın ilk günü 1 Ocak bu sene çarşamba gününe denk geliyor. 1 Ocak'ta marketlerin çalışma saatleri değişmeyecek. Migros, Carrefour, BİM, A101, ŞOK açık olacak.