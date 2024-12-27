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1 Ocak’ta marketler açık olacak mı? 1 Ocak’ta marketler saat kaçta açılıyor?

1 Ocak’ta marketler açık olacak mı? 1 Ocak’ta marketler saat kaçta açılıyor? 1 Ocak 2025 bu yıl çarşamba gününe denk gelecek ve kamu kurum ve kuruluşları kapalı olmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından marketlerin çalışma saatleri merak edildi. Peki, yılbaşında marketler açık olacak mı? 1 Ocak Çarşamba günü marketler saat kaçta açılıyor?