1 Ocak’ta yürürlüğe giriyor: O araçlar trafiğe çıkamayacak!

Haber Merkezi

2025 yılına girilmesiyle birlikte belirli araçların trafiğe çıkması yasaklanıyor. Fransa Hükümeti tarafından alınan karar neticesinde belirli araçların trafiğe çıkmasının önüne geçiliyor.

Hükümet, hava kirliliğiyle mücadele ve çevreyi koruma amacıyla radikal bir karara giderek, belirli emisyon standartlarına uymayan araçların şehir merkezlerine girişini yasaklıyor.

Fransa Hükümeti tarafından alınan bu kararın, diğer Avrupa ülkeleri için de örnek teşkil edeceği düşünülüyor.

O ŞEHİRLERDE YASAKLANIYOR!

Fransa Hükümetince alınan karar neticesinde, özellikle Paris ve Lyon gibi büyük şehirlerde Crit'air 3 ve üzeri emisyon sınıfına sahip araçlar için 1 Ocak 2025'ten itibaren geçiş yasağı başlıyor.

Bu karar, söz konusu şehirlerdeki trafiğin yaklaşık %21'ini etkileyecek ve hava kalitesinde önemli iyileşmeler sağlaması bekleniyor.

Paris ve Lyon şehirlerinde uygulanmaya başlayacak olan uygulama daha öncesinde çeşitli şehirlerinde daha önce de düşük emisyon bölgeleri (ZFE) oluşturulmuştu.

2025'te ise düşük emisyon bölgelerinin kapsamı genişletilecek ve kısıtlamalar daha da sıkılaştırılacak. Marsilya, Rouen ve Strasbourg gibi şehirlerde de benzer önlemler alınacak, ancak kısıtlamaların kapsamı şehir merkezlerine göre daha sınırlı olacak.