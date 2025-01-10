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1. sınıflara karne verilecek mi 2025? 17 Ocak'ta karne alınacak mı?

1. sınıflara karne verilecek mi 2025? 17 Ocak'ta karne alınacak mı? Birinci dönemin bitmesine günler kala, karne alınıp alınmayacağı da ilkokul öğrencilerinin gündemine geldi. 1. sınıf öğrencileri için karnelerin kaldırılması ve yerine "gelişim raporu" verilmesi gündemde idi. Peki; 17 Ocak'ta karne verilecek mi? İşte detaylar...