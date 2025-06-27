1 Temmuz’da başlıyor! Yapmayan 140 bin TL ceza ödeyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, akaryakıt sektöründeki kayıt dışı işlemlerle mücadele ve vergi adaletini sağlama hedefi doğrultusunda başlattığı Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) için kritik son tarihe dikkat çekti.

Sisteme dahil edilmesi gereken taşıtlara Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı için son gün 30 Haziran 2025 olarak belirlendi.

Yeni düzenleme kapsamında, vergi mükelleflerine ait veya kiralama yoluyla edinilmiş ticari taşıtların tümünün UTTS sistemine entegre edilmesi gerekiyor.

UTTS NASIL ÇALIŞIYOR?

UTTS sistemiyle birlikte, akaryakıt istasyonlarında yapılan yakıt alımlarında taşıtın plaka bilgisi artık manuel olarak girilmeyecek.

Araçlara monte edilen TTB cihazı, istasyonda bulunan Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) aracılığıyla otomatik olarak tanınacak ve bilgiler doğrudan Ödeme Kaydedici Cihaz’a (ÖKC) aktarılacak.

Ayrıca her akaryakıt istasyonu en az bir Tabanca İletişim Modülü (TİM) ve iki TTO cihazı bulundurmakla yükümlü olacak.

YAPTIRMAYANA 140 BİN TL’YE KADAR CEZA

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan UTTS Tebliği’ne göre, belirlenen sürede taşıtlarına Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takmayan işletmelere 7 bin TL’den başlayıp 140 bin TL’ye kadar çıkabilen özel usulsüzlük cezaları uygulanabilecek.

UTTS sistemine entegre edilmeden yapılan akaryakıt harcamalarına ilişkin düzenlenen belgeler, hiç düzenlenmemiş kabul edilecek.

Yetkililer, işletmeleri 30 Haziran 2025’e kadar gereken teknik kurulumları tamamlamaları konusunda uyarıyor.

Sisteme dahil olmayan mükellefler, hem ağır mali yaptırımlarla karşı karşıya kalacak hem de yasal haklarını kaybedecek.