10 Aralık 2024 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve tam altın fiyatları...

Hüseyin Topuz
10 Aralık Salı günü itibariyle güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor.
Altının fiyatı, döviz kurları, merkez bankalarının politikaları, enflasyon oranları ve jeopolitik olaylar gibi pek çok etkenden etkilenmektedir.
Vatandaşlar altın fiyatları hakkında arama motorlarında sık sık araştırmalar yapıyor.
Peki, 10 Aralık 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve yarım altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 2.991 TL
Satış: 2.992 TL
Çeyrek altın
Alış: 4.837 TL
Satış: 4.947 TL
Yarım altın
Alış: 9.643 TL
Satış: 9.894 TL
Tam altın
Alış: 19.348 TL
Satış: 19.727 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 20.335 TL
Satış: 20.338 TL