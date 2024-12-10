10 Aralık 2024 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve tam altın fiyatları...

Hüseyin Topuz

10 Aralık Salı günü itibariyle güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor.

Altının fiyatı, döviz kurları, merkez bankalarının politikaları, enflasyon oranları ve jeopolitik olaylar gibi pek çok etkenden etkilenmektedir.

Vatandaşlar altın fiyatları hakkında arama motorlarında sık sık araştırmalar yapıyor.

Peki, 10 Aralık 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve yarım altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 2.991 TL

Satış: 2.992 TL

Çeyrek altın

Alış: 4.837 TL

Satış: 4.947 TL

Yarım altın

Alış: 9.643 TL

Satış: 9.894 TL

Tam altın

Alış: 19.348 TL

Satış: 19.727 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 20.335 TL

Satış: 20.338 TL