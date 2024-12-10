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10 Aralık 2024 Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?

10 Aralık 2024 Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? Milyonlarca vatandaşın maaşını etkileyecek olan asgari ücret için ilk toplantı bugün yapılacak. Toplantıyı takip edecek olanlar, saatini araştırıyor. Peki, 10 Aralık 2024 asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte yanıtı!