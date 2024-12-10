10 Aralık 2024 Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Yağmur Dinç
Yeni asgari ücret için kollar sıvandı.
Asgari ücret toplantısı, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bir araya geleceği toplantıda, 2025 yılı asgari ücreti için kritik görüşmeler yapılacak.
Asgari ücret görüşmelerinin detayları merakla takip ediliyor. Peki, Asgari ücret toplantısı bugün saat kaçta? İşte detaylar...
10 ARALIK ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI
Asgari ücret 2025 için ilk toplantı 10 Aralık Salı günü saat 16:00'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak.
. Toplantıdan rakamsal bir sonuç çıkması beklenmiyor ancak detaylar netleşecek.