10 bin öğretmen ataması 2025: MEB AGS öğretmen ataması ne zaman?

25 bin öğretmen ataması sürecinde gözler ikinci etap atamalara çevrildi. İlk etapta 15 bin öğretmen göreve alınmıştı. Peki, kalan 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Yayınlama Tarihi: 11.09.2025 09:21
Öğretmen adaylarının yakından takip ettiği 2025 atama süreci hız kesmeden devam ediyor.

İlk etapta 15 bin öğretmenin göreve başlamasıyla süreçte önemli bir adım atıldı. Ancak geriye kalan 10 bin kadro için beklenti giderek artıyor.

13 Temmuz’da yapılan AGS sınavının sonuçlarının açıklanması, gözleri Milli Eğitim Bakanlığı’na çevirdi.

Adaylar, “İkinci etap öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, branş dağılımı duyuruldu mu?” sorularına yanıt arıyor.

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Akademisi bünyesinde yapılacak 10 bin öğretmen ataması için hazırlıklarını sürdürüyor. Ancak atama sürecine ilişkin resmi takvim henüz duyurulmadı.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan Akademiye Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarının ardından, adayların gözü MEB’den gelecek açıklamaya çevrildi. Kısa süre içerisinde branş dağılımı ve atama tarihinin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan daha önce yapılan açıklama şu şekilde:

“Milli Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. Geleceğimizi inşa edecek nesillerin yetiştirilmesinde görev almak üzere eğitim ailemize yeni katılacak öğretmenlerimizin atanma işlemlerinin her aşamasındaki tüm çalışmalar, mevzuat çerçevesinde titizlikle yürütülecektir.”

