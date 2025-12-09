Ziraat Bankası Aralık 2025 promosyonu! Son fırsat açıklandı: Sadece emeklilere...

- Ziraat Bankası, Aralık 2025'te emeklilere yönelik promosyon kampanyasını duyurdu.
- Maaşını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası'ndan almayı taahhüt eden emeklilere, maaş dilimlerine göre 5.000 TL'den 12.000 TL'ye kadar ödeme yapılıyor.
- Başvurular dijital kanallar üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor.
Emekli vatandaşların ek gelir kapısı olan banka promosyonlarında Ziraat Bankası, Aralık ayı itibarıyla güncel tutarlarını duyurdu.
Maaşını 3 yıl süreyle Ziraat Bankası'ndan almayı taahhüt eden emeklilere, maaş tutarlarına göre değişen oranlarda nakit ödeme yapılıyor.
İşte, Aralık 2025 emeklilere promosyon kampanyası ve detaylar...
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2025
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) kapsamında maaş alan ve ödemelerini Ziraat Bankası'na taşıyan emekliler, belirlenen maaş dilimlerine göre ödeme almaktadır.
Aralık 2025 itibarıyla Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu ödemeleri en düşük 5.000 TL, en yüksek ise 12.000 TL olarak belirlenmiştir.
0 TL - 9.999,99 TL arası maaş alanlar: 5.000 TL
10.000 TL - 14.999,99 TL arası maaş alanlar: 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL arası maaş alanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL
Maaşını Ziraat Bankası'na taşımak veya mevcut taahhüdünü yenilemek isteyen emekliler için başvuru işlemleri şubeye gitmeye gerek kalmadan dijital kanallar üzerinden kolayca yapılabiliyor.