10 Eylül reyting sonuçları: Sahipsizler dizisi zirveyi kaptı

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

10 EYLÜL ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

Star TV’de yayınlanan Sahipsizler dizisi yeni sezonun ilk bölümüyle zirveyi kaptı.

İkinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada ise Esra Erol’da programı yer aldı.