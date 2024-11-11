10 Kasım reyting sonuçları: İşte zirvenin sahibi...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

10 KASIM REYTİNG SONUÇLARI

10 Kasım tarihinde yayınlanan televizyon programlarının reyting sonuçları belli oldu. Total, AB ve ABC kategorilerinde üst sıralarda yer alan "Teşkilat" ve "Deha" izleyicilerin favorisi oldu.

Total'de 1. Sırada: TRT1’de yayınlanan “Teşkilat”, 2. Sırada: Show TV’de izleyiciyle buluşan “Deha”, 3. Sırada: Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu" yer aldı.

AB'de 1. Sırada: “Teşkilat”, 2. Sırada: “Deha”, 3. Sırada: “Deha” dizisinin özeti yer aldı.

ABC 1. Sırada: “Deha”, 2. Sırada: “Teşkilat”, 3. Sırada: “Deha” dizisinin özeti yer aldı.

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?