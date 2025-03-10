10 Mart 2025 iftar ve teravih vakitleri! İstanbul, Ankara, İzmir: Bugünkü ezan saatleri...

Yağmur Uçar
İslam alemi, Ramazan-ı Şerif'in ilk haftasını geride bıraktı.
Bu sene 29 gün sürecek olan oruç ibadeti, ardından bayram havası getirecek.
Aynı zamanda 2025 imsakiyesi, Müminler tarafından günlük olarak takip ediliyor.
Diyanet, 10 Mart 2025 Pazartesi gününe ait ezan vakitlerini paylaştı. Bu kapsamda, "bugün iftar saat kaçta" ve "teravih namazı saat kaçta" soruları yanıt buldu.
İşte 10 Mart 2025 ezan vakitleri...
10 MART İFTAR SAATLERİ
İstanbul: 19.12
İzmir: 19.20
Ankara: 18.57
10 MART TERAVİH SAATLERİ
İstanbul: 20.31
İzmir: 20.36
Ankara: 20.14