Haberler



Bilgi



10 Mart 2025 iftar ve teravih vakitleri! İstanbul, Ankara, İzmir: Bugünkü ezan saatleri...

10 Mart 2025 iftar ve teravih vakitleri! İstanbul, Ankara, İzmir: Bugünkü ezan saatleri... Ramazan'ın ilk haftasını geride bırakan Müminler, ibadetlerine devam ediyor. İftar ve teravih vakitleri de sık sık araştırılıyor. İşte 10 Mart 2025 Pazartesi ezan saatleri...