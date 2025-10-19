100 TL'nin arkasında kim var? Buhurizade Itri'yi tanıyın...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

100 Türk Lirası'nın arka yüzünde Buhurizade Mustafa Itri Efendi yer alır.

Osmanlı dönemi klasik müziğinin en önemli bestekârlarından biri olarak kabul edilen Itri, özellikle Mevlevî ve dini müzik eserleriyle tanınır.

Klasik Türk musikisinin en güçlü ve üretken isimlerinden biri olarak, eserleri günümüzde hâlâ icra edilmektedir.

Peki; neden 100 TL'lik banknotta fotoğrafı yer almaktadır? İşte sebebi ve biyografisi...

BUHURİZADE MUSTAFA ITRİ KİMDİR

1640 yılında İstanbul’da doğan İtrî, erken yaşta müzikle tanıştı.

İstanbul’un saray ve medrese çevrelerinde eğitim aldı; özellikle koro ve ney eğitimi aldı.

Osmanlı sarayında bestekâr ve musiki üstadı olarak görev yaptı ve sarayın dini törenleri için eserler besteledi.

Özellikle bestelediği ilahiler ve kasideler, klasik Türk müziği repertuvarının temel taşlarını oluşturur.

“Nevâ, Hicâz, Hüseynî” gibi klasik makamların en önemli örneklerini sunmuştur.

Buhurizade Mustafa İtrî, 1712 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.

NEDEN BANKNOTTA

100 TL’de Itri'nin seçilmesinin nedeni, Türk müziğine kazandırdığı eserler ve Osmanlı kültüründeki etkisidir.

Arka plandaki müzik notaları ve klasik desenler, onun sanat dünyasındaki mirasını simgeler.