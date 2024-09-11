11 Eylül saldırılarında kaç kişi öldü? İşte 23 yıl önce yaşananlar... 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde olay hakkında aramalar yeniden hız kazandı. Vatandaşlar bu büyük saldırı sonrası kaç kişinin hayatını kaybettiğini ve saldırının diğer detaylarını araştırmaya başladı. İşte konu hakkında merak edilenler...

Hüseyin Topuz

11 Eylül 2001'de, ABD'de eş zamanlı dört terör saldırısı gerçekleştirildi.

Dünyada en fazla can kaybının yaşandığı terör saldırılarından biri olan 11 Eylül saldırıları binlerce insanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

El-Kaide terör örgütü tarafından düzenlenen bu saldırılar, dünya tarihinde büyük bir etki yarattı.

Dünya düzenini değiştirdiği değerlendirmeleri yapılan ve etkilerinin hala devam ettiği olayın üzerinden 23 yıl geçti.

Bu büyük saldırının yıl dönümünde olay hakkında aramalar yeniden hız kazandı.

11 Eylül saldırıları hakkında en çok merak edilenlerden biri ise saldırılar sonucunda kaç kişinin hayatını kaybettiği oldu.

İşte merak edilenler...

11 Eylül saldırılarında olaylar şu şekilde gelişti:

İlk uçak çarpması

Amerikan Airlines'a ait 11 sefer sayılı uçak, New York City'deki Dünya Ticaret Merkezi'nin kuzey kulesine çarptı.

İkinci uçak çarpması

United Airlines'a ait 175 sefer sayılı uçak, Dünya Ticaret Merkezi'nin güney kulesine çarptı.

Pentagon saldırısı

Amerikan Airlines'a ait 77 sefer sayılı uçak, Washington, D.C.'deki Pentagon'a çarptı.

Dördüncü uçak

United Airlines'a ait 93 sefer sayılı uçak, yolcuların teröristlere müdahale etmesi sonucu Pennsylvania'da bir tarlaya düştü. Hedefinin Washington, D.C. olduğu düşünülmektedir.

Olaylarda 19 hava korsanı ile uçaklarda ve yerde bulunan 2.974 kişi hayatını kaybettiği açıklanmıştır. Kayıp durumda olan 24 kişinin ise öldüğü varsayılmaktadır.