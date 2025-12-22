Abone ol: Google News

KOOP Market'te yıl sonu afişleri: 1 alana 1 bedava! 31 Aralık'a kadar...

KOOP Market yıl sonu fırsatları afişinde yüzlerce ürün indirimli fiyatlarla 31 Aralık'a kadar raflarda yer alacak.

Yayınlama Tarihi: 22.12.2025 12:53
  • KOOP Market, yıl sonu indirimleri kapsamında 15-31 Aralık tarihleri arasında "1 alana 1 bedava" kampanyasını duyurdu.
  • Temel gıda, temizlik ve ihtiyaç ürünlerinde, çay, pirinç, peynir gibi ürünlerde büyük fiyat avantajları sunulacak.
  • Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 2025 sonunda müşterilerine cazip fırsatlar sunarak yılı kapatmayı hedefliyor.

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 2025 yılını dev bir indirimle kapatıyor.

Çok sayıda üründe geçerli olan “1 alana 1 bedava” kampanyasıyla temel gıda, temizlik ve ihtiyaç ürünlerinde önemli fiyat avantajları sunuluyor.

15-31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel listesinde çay, pirinç, peynir ve temizlik ürünlerinde fiyatlar dibe çekildi.

İşte KOOP Market yıl sonu aktüel kataloğu indirimli fırsat ürünleri...

