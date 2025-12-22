KOOP Market'te yıl sonu afişleri: 1 alana 1 bedava! 31 Aralık'a kadar...

- KOOP Market, yıl sonu indirimleri kapsamında 15-31 Aralık tarihleri arasında "1 alana 1 bedava" kampanyasını duyurdu.
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 2025 yılını dev bir indirimle kapatıyor.
Çok sayıda üründe geçerli olan “1 alana 1 bedava” kampanyasıyla temel gıda, temizlik ve ihtiyaç ürünlerinde önemli fiyat avantajları sunuluyor.
15-31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel listesinde çay, pirinç, peynir ve temizlik ürünlerinde fiyatlar dibe çekildi.
İşte KOOP Market yıl sonu aktüel kataloğu indirimli fırsat ürünleri...