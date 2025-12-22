Dişil enerjiyle casusluk: Bal tuzağı (sekspiyonaj) nedir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Güvenlik, istihbarat ve organize suç başlıklarının sıkça gündeme geldiği dönemlerde, kamuoyunun dikkatini çeken bazı kavramlar da öne çıkıyor.

Son operasyonlarla birlikte tartışılmaya başlanan sekspiyonaj, istihbarat dünyasında bilinen ancak geniş kitlelerce çok sık duyulmayan bir yöntem olarak öne çıkıyor.

Bu terimin adı "Bal tuzağı" olarak da kullanılıyor.

Özellikle fiziksel çekicilik, duygusal bağ kurma ve manipülasyon unsurlarını içermesi nedeniyle hem etik hem de güvenlik boyutuyla dikkat çekiyor.

Peki; sekspiyonaj nedir? İşte anlamı ve nasıl yapıldığına dair bilgiler...

SEKSPİYONAJ NEDİR

Sekspiyonaj, en genel tanımıyla cinsel cazibe ve duygusal yakınlık kullanılarak bilgi elde etmeye dayalı bir casusluk yöntemidir.

Bu yöntemde hedef kişiyle romantik veya cinsel bir bağ kurulması, güven kazanılması ve bu güven üzerinden stratejik, siyasi ya da gizli bilgilerin elde edilmesi amaçlanır.

Kelime, “seks” ve “casusluk” kavramlarının birleşiminden türemiştir ve istihbarat literatüründe uzun yıllardır yer alır.

Sekspiyonaj yöntemi;

İstihbarat faaliyetlerinde

Organize suç yapılanmalarında

Siyasi ve ekonomik çıkar çatışmalarında

bilgi sızdırma, yönlendirme veya şantaj amacıyla kullanılabilir.

ÖNE ÇIKAN DİŞİL ENERJİ

Sekspiyonaj denildiğinde çoğu zaman kadın figürü ön plana çıksa da, yöntem yalnızca kadınlarla sınırlı değildir.

Kadın ajanların cazibe ve empati yetenekleriyle

Sosyal ilişkilerde hızlı güven kurabilme becerilerinin daha sık kullanıldığı görülür.

Bu nedenle sekspiyonaj, kamuoyunda genellikle “dişil cazibeyle casusluk” şeklinde algılanır.