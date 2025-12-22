Recep ayı ibadetleri 2025: Namazlar, dualar, zikirler...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Üç Aylar’ın başlangıcı olan Recep ayı, Müslümanlar için manevi anlamda yenilenme ve hazırlık dönemidir.

Bu ayda yapılan ibadetler, Ramazan’a daha bilinçli ve arınmış bir kalple ulaşmaya vesile olur.

Recep ayında hangi ibadetlerin yapılacağı, hangi namazların kılınacağı ve hangi zikirlerin çekileceği sıkça merak edilir.

Recep ayını değerlendirmek isteyenler için ibadetler, farz ve sünnet çizgisi esas alınarak yerine getirilir.

Peki; Recep ayı ibadetleri nelerdir? Hangi namazlar kılınır? İşte, Recep ayına özel namaz, dua ve zikirler...

RECEP AYI İBADETLERİ

Recep ayında farz namazlara ek olarak nafile namazlara ağırlık verilmesi tavsiye edilir. Özellikle:

Teheccüd namazı

Kuşluk (Duha) namazı

Evvabin namazı düzenli kılınarak bu ay ihya edilebilir.

Recep ayına özgü farz veya vacip bir namaz bulunmaz; ancak nafile ibadetler teşvik edilir.

Recep ayında tutulan oruçlar nafiledir. Kişi gücü yettiği günlerde oruç tutabilir. Özellikle:

Pazartesi ve Perşembe günleri

Ayın 13, 14 ve 15. günleri (Eyyâm-ı Bîyd) oruç için tercih edilen günler arasındadır.

Recep ayı, tövbe ve istiğfar için önemli bir fırsattır. Günlük hayatta sıkça:

“Estağfirullah”

“Estağfirullah el-azîm ve etûbü ileyh” şeklinde istiğfar edilmesi tavsiye edilir.

Recep ayında zikirle meşgul olmak kalbi yumuşatır. Özellikle:

Salavat-ı Şerife

Kelime-i Tevhid (Lâ ilâhe illallah)

Subhanallahi ve bihamdihî zikri sıkça çekilebilir.

Recep ayı, Kur’an ile bağları güçlendirmek için önemli bir başlangıçtır. Günlük az da olsa Kur’an okumaya başlamak, Ramazan’a hazırlık açısından faydalıdır.