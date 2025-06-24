11 saniyelik IQ testi: “D”lerin arasındaki "O"yu bulan, dahilerle yarışıyor

Günümüzün en eğlenceli ve etkili zihinsel egzersizlerinden biri olan görsel bulmacalar, odaklanma, hafıza ve problem çözme yeteneklerinizi geliştiriyor.

Uzmanlara göre bu tür görsel ve zihinsel egzersizler, her yaş grubundan insan için zihinsel formu korumanın eğlenceli bir yolu.

Basit gibi görünen bu testte bir dizi “D” harfi yer alıyor. Ancak aralarında bir “O” harfi var. 11 saniye içinde “O” harfini bulmanız isteniyor.

Hazırsanız kronometrenizi ayarlayın, bulmaya başlayın!

Yukarıdaki görselde onlarca “D” harfi yer alıyor. Aralarında bir tane “O” harfi gizli.

IQ'nuzun insanların %99'undan daha yüksek olduğunu düşünüyorsanız, gözlem becerilerinizi kullanarak 11 saniyede "O" harfini bulun.

Belirtilen süre içinde testi geçen okuyucuları tebrik ederiz.

Bulamayanlar aşağıdaki cevabı kontrol edebilir.