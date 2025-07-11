11 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altında son durum

Altın fiyatları 11 Temmuz 2025 Cuma günü yatırımcıların ve vatandaşların yakın takibinde yer alıyor.

Hem iç piyasadaki döviz kuru hareketliliği hem de küresel gelişmeler, altının yönünü belirlemeye devam ediyor.

Küresel ekonomik belirsizlikler, faiz beklentileri ve jeopolitik gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırarak altın fiyatlarının yönünü yukarı çevirdi.

Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altında güncel fiyatlar...

Gram altın

Alış: 4.306 TL

Satış: 4.307 TL

Çeyrek altın

Alış: 6.833 TL

Satış: 6.992 TL

Yarım altın

Alış: 13.623 TL

Satış: 13.985 TL



Cumhuriyet altın

Alış: 28.445 TL

Satış: 28.876 TL