11 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altında son durum

Altın fiyatları 11 Temmuz 2025 Cuma günü yatırımcıların ve vatandaşların yakın takibinde yer alıyor.
Hem iç piyasadaki döviz kuru hareketliliği hem de küresel gelişmeler, altının yönünü belirlemeye devam ediyor.
Küresel ekonomik belirsizlikler, faiz beklentileri ve jeopolitik gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırarak altın fiyatlarının yönünü yukarı çevirdi.
Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altında güncel fiyatlar...
Gram altın
Alış: 4.306 TL
Satış: 4.307 TL
Çeyrek altın
Alış: 6.833 TL
Satış: 6.992 TL
Yarım altın
Alış: 13.623 TL
Satış: 13.985 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 28.445 TL
Satış: 28.876 TL