Yılbaşı tatili: Yarın (31 Aralık 2025) okullar tatil mi, yarım gün mü? MEB'in açıklaması...

Yılın son gününe girilirken öğrenci, veli ve öğretmenlerin gündeminde aynı soru yer alıyor: 31 Aralık’ta okullar tatil mi, yarım gün mü?

Yeni yılın resmi tatil olması nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü de birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Özellikle eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceği, sosyal medyada ve arama motorlarında sıkça araştırılıyor.

Peki, 31 Aralık 2025 Çarşamba tatil mi? Okullar yarım gün mü? İşte detaylar...

31 ARALIK 2025 OKULLAR TATİL Mİ

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 31 Aralık resmi tatil kapsamında yer almıyor.

Türkiye’de resmi tatil olarak kabul edilen gün 1 Ocak Yeni Yıl olurken, 31 Aralık ise normal mesai günü olarak uygulanıyor. Bu nedenle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü okullar tatil değil ve yarım gün de sayılmıyor.

Okullarda eğitim-öğretim faaliyetleri, 31 Aralık günü tam gün olarak devam edecek.