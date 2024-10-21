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111. Dönem ÖGG sınavı: ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

111. Dönem ÖGG sınavı: ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, 111. dönem özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavı bugün yapıldı. Sınavın gerçekleşmesinin ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?