111. Dönem ÖGG sınavı: ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Haber Merkezi
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından 20 Ekim 2024 saat 10.00’da 111. Dönem Özel Güvelik sınavı gerçekleştirildi.
Sınavın gerçekleştirilmesinin ardından adaylar gözlerini sınav sonuç tarihine çevirdi. Sonuçların açıklanmasını heyecanla bekleyen adaylar cevap anahtarı ve sonuç tarihi hakkındaki araştırmaların başladı.
111. Dönem ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih geçtiğimiz saatlerde belli oldu. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
111. DÖNEM ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı (ÖGG) 20 Ekim 2024 Pazar saat 10.00 tarihinde başladı ve saat 12.00'da sona erdi.
ÖGG sınav soru ve cevapları, 22 Ekim'de ilan edilecek.