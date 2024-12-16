112. Dönem ÖGG sonuçları: Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi sınavları 15 Aralık Pazar günü gerçekleştirildi.

Binlerce güvenlik görevlisi adayının katılım sağladığı sınavın ardından tüm gözler sonuç tarihine odaklandı.

Sınava giren adaylar tarafından başlanan sınav soruları ve cevapları konusundaki araştırmalar hız kazandı. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

112. DÖNEM ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI 2024 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayınlanan takvim doğrultusunda 112. dönem Özel Güvenlik sınavı 15 Aralık tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirildi. ÖGG sınav soru ve cevapları 17 Ekim’de ilan edilecek.

112. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. 112. dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçları 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.