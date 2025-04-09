114. dönem Özel Güvenlik Sınavı ne zaman? 2025 ÖGG sınav tarihi...

Hüseyin Topuz

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan 114. Özel Güvenlik Sınavının tarihi merak ediliyor.

Sınava girmek isteyen binlerce aday sınavın yapılacağı tarihi büyük bir merakla bekliyor.

Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınav tarihi Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu.

114. Özel Güvenlik Sınavı için geri sayım başladı. Peki sınav ne zaman yapılacak? İşte merak edilen o tarih...

ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?

Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınavı 12 Nisan 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.