12 Aralık 2024 Perşembe maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Hüseyin Topuz

Perşembe günü oynanacak futbol maçları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

12 Aralık 2024 Perşembe günü oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarını hızlandırdı.

Futbolseverler internette en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.

Perşembe günü oynanacak futbol maçlarının programını sizler için derledik.

Peki, bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

UEFA Avrupa Ligi

20:45 Union Saint-Gilloise - Nice

20:45 Ludogorets Razgrad - AZ Alkmaar

20:45 Malmö FF - Galatasaray

20:45 Viktoria Plzen v Manchester United

20:45 Olympiakos - Twente

20:45 Roma - Sporting Braga

20:45 Hoffenheim - FCSB

20:45 PAOK - Ferencvaros

23:00 Lyon - Eintracht Frankfurt

23:00 Rangers - Tottenham

23:00 Maccabi Tel Aviv - Rigas Skola

23:00 Elfsborg - Karabağ

23:00 Real Sociedad - Dynamo Kiev

23:00 Bodo/Glimt - Beşiktaş

23:00 Slavia Prag - Anderlecht

23:00 Ajax - Lazio

23:00 Porto - Midtjylland

UEFA Konferans Ligi

16:00 Vikingur R. - Djurgarden

18:30 FC Astana - Chelsea

20:45 Petrocub - Real Betis

20:45 Başakşehir FK - Heidenheim

20:45 Dinamo Minsk - Larne FC

20:45 Fiorentina - LASK Linz

20:45 Legia Varşova - Lugano

20:45 Kopenhag - Hearts

20:45 HJK Helsinki - Molde

20:45 Olimpija Ljubljana - Cercle Brugge

20:45 Noah v APOEL Nicosia

23:00 St. Gallen - Vitoria Guimaraes

23:00 Pafos FC - Celje

23:00 Omonia Nicosia - Rapid Wien

23:00 Mlada Boleslav - Jagiellonia Bialystok

23:00 The New Saints - Panathinaikos

23:00 Gent - Backa Topola

23:00 Shamrock Rovers - Borac Banja Luka