12 Aralık 2024 Perşembe maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Perşembe günü oynanacak futbol maçları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.
12 Aralık 2024 Perşembe günü oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarını hızlandırdı.
Futbolseverler internette en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.
Perşembe günü oynanacak futbol maçlarının programını sizler için derledik.
Peki, bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
UEFA Avrupa Ligi
20:45 Union Saint-Gilloise - Nice
20:45 Ludogorets Razgrad - AZ Alkmaar
20:45 Malmö FF - Galatasaray
20:45 Viktoria Plzen v Manchester United
20:45 Olympiakos - Twente
20:45 Roma - Sporting Braga
20:45 Hoffenheim - FCSB
20:45 PAOK - Ferencvaros
23:00 Lyon - Eintracht Frankfurt
23:00 Rangers - Tottenham
23:00 Maccabi Tel Aviv - Rigas Skola
23:00 Elfsborg - Karabağ
23:00 Real Sociedad - Dynamo Kiev
23:00 Bodo/Glimt - Beşiktaş
23:00 Slavia Prag - Anderlecht
23:00 Ajax - Lazio
23:00 Porto - Midtjylland
UEFA Konferans Ligi
16:00 Vikingur R. - Djurgarden
18:30 FC Astana - Chelsea
20:45 Petrocub - Real Betis
20:45 Başakşehir FK - Heidenheim
20:45 Dinamo Minsk - Larne FC
20:45 Fiorentina - LASK Linz
20:45 Legia Varşova - Lugano
20:45 Kopenhag - Hearts
20:45 HJK Helsinki - Molde
20:45 Olimpija Ljubljana - Cercle Brugge
20:45 Noah v APOEL Nicosia
23:00 St. Gallen - Vitoria Guimaraes
23:00 Pafos FC - Celje
23:00 Omonia Nicosia - Rapid Wien
23:00 Mlada Boleslav - Jagiellonia Bialystok
23:00 The New Saints - Panathinaikos
23:00 Gent - Backa Topola
23:00 Shamrock Rovers - Borac Banja Luka