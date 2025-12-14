THC nedir, yasal mı? THC'nin vücuda etkileri...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

THC kavramı, özellikle kenevir ve esrarla ilgili haberlerde sıkça karşımıza çıkıyor.

Bazı ülkelerde tıbbi amaçlarla kullanımı yasal olan bu madde, birçok ülkede ise hala yasaklı maddeler arasında yer alıyor.

Etkileri, kullanım alanları ve olası riskleri nedeniyle merak edilen THC hakkında temel bilgiler dikkat çekiyor.

Peki; THC nedir? İnceleyelim...

THC NEDİR

THC, açılımıyla Tetrahidrokannabinol, kenevir bitkisinde doğal olarak bulunan ve psikoaktif etkiler yaratan bir bileşiktir.

Esrarın uyuşturucu etkisini oluşturan ana maddelerden biri olarak bilinir.

Yani; THC, esrar kullanıcılarını 'yüksek' hale getirmekten sorumlu, bitkinin ana sarhoş edici bileşenidir.

NE İŞE YARAR

THC’nin tıbbi alanda da kullanımı bulunmaktadır.

Bazı ülkelerde doktor kontrolünde; kronik ağrıların azaltılması, kemoterapiye bağlı mide bulantısının giderilmesi, iştah kaybı yaşayan hastalarda iştahın artırılması gibi amaçlarla reçete edilebilmektedir.

THC'NİN ETKİLERİ

THC’nin vücutta oluşturabileceği etkiler kişiden kişiye değişir.

Kısa vadede mutluluk hissi, rahatlama, zaman algısında değişim ve dikkat dağınıklığı görülebilirken; yüksek dozlarda kaygı, panik, hafıza sorunları ve reflekslerde yavaşlama gibi olumsuz etkiler ortaya çıkabilir.

Örneğin;

Stres bozukluğu

İştah bozuklukları

Mide bulantısı

Epilepsi

Kronik ağrılar

Insomnia-Uykusuzluk hastalığı

Anksiyete

Depresyon