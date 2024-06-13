12 Haziran reyting sonuçları: Sandık Kokusu sezon finali bekleneni karşılamadı
ensonhaber.com

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

12 Haziran Çarşamba reyting sonuçları

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Kuruluş Osman, ikinci sırada Survivor, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sandık Kokusu, üçüncü sırada Survivor yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sandık Kokusu, üçüncü sırada Survivor yer aldı.