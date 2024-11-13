12 Kasım reyting sonuçları: Bakın en çok ne izlendi

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

12 KASIM SALI REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada Show TV’de izleyiciyle buluşan “Bahar”, 2. sırada Atv’de ekrana gelen “Bir Gece Masalı”, 3.sırada Atv’de yayınlanan “Esra Erol’da” yer aldı.

AB'de 1.sırada “Bahar”, 2.sırada TRT1’de yayınlanan “Mehmed Fetihler Sultanı”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber” yer aldı.

ABC'de ise 1.sırada “Bahar”, 2.sırada “Mehmed Fetihler Sultanı”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber” yer aldı.