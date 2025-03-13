12 Mart reyting sonuçları: Sahipsizler, Kuruluş Osman... İşte zirvenin sahibi

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

12 MART ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

Star TV’nin sevilen dizisi Sahipsizler, Total grubunda zirvede yer aldı. AB ve ABC grubunda ise zirveyi ATV’nin dizisi Kuruluş Osman’a kaptırdı.