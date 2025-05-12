12 Mayıs 2025 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın kaç lira?
Hüseyin Topuz

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik altın fiyatlarını da etkiliyor.

Yatırımcılar ve vatandaşlar, altın piyasasındaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.

12 Mayıs 2025 Pazartesi günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında yaşanan anlık değişimler dikkat çekiyor.

Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 12 Mayıs 2025 Pazartesi gününe ait güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 4.020 TL

Satış: 4.021 TL

Çeyrek altın

Alış: 6.717 TL

Satış: 6.870 TL

Yarım altın

Alış: 13.392 TL

Satış: 13.741 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 27.844 TL

Satış: 28.265 TL

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Hüseyin Topuz
Seo Editor