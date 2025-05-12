12 Mayıs 2025 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın kaç lira?

Hüseyin Topuz
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik altın fiyatlarını da etkiliyor.
Yatırımcılar ve vatandaşlar, altın piyasasındaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.
12 Mayıs 2025 Pazartesi günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında yaşanan anlık değişimler dikkat çekiyor.
Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 12 Mayıs 2025 Pazartesi gününe ait güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 4.020 TL
Satış: 4.021 TL
Çeyrek altın
Alış: 6.717 TL
Satış: 6.870 TL
Yarım altın
Alış: 13.392 TL
Satış: 13.741 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 27.844 TL
Satış: 28.265 TL