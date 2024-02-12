12 Şubat Pazartesi futbol maç programı: Bugün hangi maçlar var?

12 Şubat 2024 Pazartesi günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından yakından takip ediliyor.
Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında arama yapmaya başladı.
Futbolseverler arama motorlarında en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.
12 Şubat 2024 Pazartesi günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik. Peki bugün kimin maçı var?
İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
Trendyol Süper Lig
17:00 Trabzonspor - Hatayspor
20:00 Kayserispor - Beşiktaş
20:00 Samsunspor - Antalyaspor
TFF 1. Lig
20:00 Eyüpspor - Gençlerbirliği
Premier Lig
23:00 Crystal Palace - Chelsea
La Liga
23:00 Almeria - Athletic Bilbao
Serie A
22:45 Juventus - Udinese
Portekiz Premier Lig
23:15 Arouca - Porto