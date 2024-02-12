12 Şubat Pazartesi futbol maç programı: Bugün hangi maçlar var? Futbolseverler 12 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlar hakkında aramalarına hız kazandırdı. İşte bugün oynanacak maçların programı..

ensonhaber.com

12 Şubat 2024 Pazartesi günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından yakından takip ediliyor.

Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında arama yapmaya başladı.

Futbolseverler arama motorlarında en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.

12 Şubat 2024 Pazartesi günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik. Peki bugün kimin maçı var?

İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

Trendyol Süper Lig

17:00 Trabzonspor - Hatayspor

20:00 Kayserispor - Beşiktaş

20:00 Samsunspor - Antalyaspor

TFF 1. Lig

20:00 Eyüpspor - Gençlerbirliği

Premier Lig

23:00 Crystal Palace - Chelsea

La Liga

23:00 Almeria - Athletic Bilbao

Serie A

22:45 Juventus - Udinese

Portekiz Premier Lig

23:15 Arouca - Porto