13 Kasım 2024 Konya elektrik kesintisi! MEDAŞ elektrik kesintisi listesi...

Hüseyin Topuz
Meram Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (MEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 13 Kasım Çarşamba günü Konya'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak.
MEDAŞ, şehirde yaşanacak elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden duyuruyor.
Konya'da yaşayan vatandaşlar elektrik kesintilerini önceden öğrenerek mağduriyet yaşamamak istiyor.
Peki, Konya'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 13 Kasım Çarşamba günü Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..
Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler
Aşağıdaki sayfayı ziyaret ederek kesintiler hakkında bilgi alabilirsiniz..