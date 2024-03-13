13 Mart 2024 Çarşamba maç programı: Bugün hangi maçlar var?

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Çarşamba günü oynanacak futbol maçları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.
Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında arama yapmaya başladı.
Çarşamba günü oynanacak futbol müsabakalarını sizler için derledik.
İşte, 13 Mart Çarşamba günü oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
13:00 Yokohama F. Marinos - Shandong Taishan
22:30 Bournemouth - Luton Town
22:45 Dundee FC - Aberdeen
22:45 Ross County - Hibernian
23:00 Atletico Madrid - Inter
23:00 Borussia Dortmund - PSV Eindhoven
23:10 PSG - Nice
03:10 River Plate - Estudiantes