13 Mart 2024 Çarşamba maç programı: Bugün hangi maçlar var?
ensonhaber.com

Çarşamba günü oynanacak futbol maçları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında arama yapmaya başladı.

Çarşamba günü oynanacak futbol müsabakalarını sizler için derledik.

İşte, 13 Mart Çarşamba günü oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

13:00 Yokohama F. Marinos - Shandong Taishan

22:30 Bournemouth - Luton Town

22:45 Dundee FC - Aberdeen

22:45 Ross County - Hibernian

23:00 Atletico Madrid - Inter

23:00 Borussia Dortmund - PSV Eindhoven

23:10 PSG - Nice

03:10 River Plate - Estudiantes