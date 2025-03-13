13 Mart 2025 Perşembe maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
Hüseyin Topuz

Futbolseverler bugün oynanacak futbol maçlarının programını öğrenmek için aramalarına hız verdi.

Bugün, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde birbirinden heyecanlı maçlar oynanacak.

13 Mart 2025 Perşembe günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.

İşte, 13 Mart 2025 Perşembe günü oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

UEFA Avrupa Ligi

20:45 Athletic Bilbao - Roma

20:45 Lazio - Viktoria Plzen

20:45 Eintracht Frankfurt - Ajax

20:45 Olympiakos - Bodo/Glimt

23:00 Lyon - FCSB

23:00 Rangers - Fenerbahçe

23:00 Tottenham - AZ Alkmaar

23:00 Manchester United - Real Sociedad

UEFA Konferans Ligi

20:45 Lugano - Celje

20:45 Rapid Wien - Borac Banja Luka

20:45 Djurgarden - Pafos FC

20:45 Cercle Brugge - Jagiellonia Bialystok

23:00 Fiorentina - Panathinaikos

23:00 Vitoria Guimaraes - Real Betis

23:00 Chelsea - Kopenhag

23:00 Legia Varşova - Molde

ensonhaber icon
Hüseyin Topuz
Seo Editor