13 Mart 2025 Perşembe maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler bugün oynanacak futbol maçlarının programını öğrenmek için aramalarına hız verdi.
Bugün, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde birbirinden heyecanlı maçlar oynanacak.
13 Mart 2025 Perşembe günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.
İşte, 13 Mart 2025 Perşembe günü oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
UEFA Avrupa Ligi
20:45 Athletic Bilbao - Roma
20:45 Lazio - Viktoria Plzen
20:45 Eintracht Frankfurt - Ajax
20:45 Olympiakos - Bodo/Glimt
23:00 Lyon - FCSB
23:00 Rangers - Fenerbahçe
23:00 Tottenham - AZ Alkmaar
23:00 Manchester United - Real Sociedad
UEFA Konferans Ligi
20:45 Lugano - Celje
20:45 Rapid Wien - Borac Banja Luka
20:45 Djurgarden - Pafos FC
20:45 Cercle Brugge - Jagiellonia Bialystok
23:00 Fiorentina - Panathinaikos
23:00 Vitoria Guimaraes - Real Betis
23:00 Chelsea - Kopenhag
23:00 Legia Varşova - Molde