13 Ocak reyting sonuçları: Uzak Şehir dizisi rakiplerini solladı

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

13 OCAK PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Totalde Uzak Şehir zirvede yer alırken Uzak Şehir özet bölümü de ikinci sıranın sahibi oldu. Üçüncü sırada Esra Erol'da programı yer aldı.

AB grubunda da zirvenin ilk iki sırasını Uzak Şehir ve Uzak Şehir özet bölümü aldı. Üçüncü sıradaki yapım ise Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber oldu.

ABC grubunda da birinci sırayı Uzak Şehir, ikinci sırayı Uzak Şehir Özet bölümü, üçüncü sırayı ise Esra Erol aldı.