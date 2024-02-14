13 Şubat reyting sonuçları: Bahar dizisi bekleneni karşılayamadı 13 Şubat 2024 Salı günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

13 Şubat Salı reyting sonuçları

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Survivor All Star, ikinci sırada Yabani, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Bahar, üçüncü sırada Ben Bu Cihana Sığmazam yer aldı.

20+ABC1 listesinde de ilk sırada Survivor All Star, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber, üçüncü sırada Bahar dizisi yer aldı.