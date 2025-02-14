13 Şubat reyting sonuçları: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın avrupa savaşı rekor kırdı

Haber Merkezi

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

13 ŞUBAT PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL

1. TRT1 Az Alkmaar-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması

2. TRT1 Fenerbahçe-Anderlecht UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması

3. Atv Esra Erol'da

AB

1. TRT1 Az Alkmaar-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması

2. TRT1 Fenerbahçe-Anderlecht UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması

3. Kanal D İnci Taneleri

ABC

1. TRT1 Az Alkmaar-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması

2. TRT1 Fenerbahçe-Anderlecht UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması

3. Kanal D İnci Taneleri