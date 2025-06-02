130 yıllık gözlük devi kepenk indirdi: Yüzlerce çalışan işsiz kaldı

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Almanya'nın en köklü optik firmalarından biri olan Menrad, 130 yıllık faaliyetinin ardından iflas ettiğini açıkladı.

Baden-Württemberg eyaletinde bulunan Schwäbisch Gmünd merkezli şirket, gözlük çerçevesi, lens ve güneş gözlüğü üretimiyle dünya genelinde tanınıyordu. Kapanma kararıyla birlikte 100’den fazla çalışan da işten çıkarıldı.

1896 yılında Ferdinand Menrad tarafından kurulan aile işletmesi, dört kuşaktır sektörde varlığını sürdürüyordu. Menrad, yalnızca ürünleriyle değil, kaliteye olan bağlılığıyla da tanınmıştı.

Şirketin kurucusu Ferdinand Menrad’ın “Kalite her zaman üstün gelecektir” sözü, bir asrı aşan yolculuğun temel felsefesi olmuştu.

Ancak artan ekonomik baskılar, küresel rekabet ve sektörün daralması Menrad’ı da vurdu. Yıllara meydan okuyan şirket, finansal zorluklara daha fazla direnemedi ve kepenk indirmek zorunda kaldı.

YATIRIMCI BULUNAMADI

Optik sektörünün Almanya’daki en köklü markalarından biri olan Menrad, 2025 yılı Mart ayında Aalen Bölge Mahkemesi’ne iflas başvurusunda bulundu.

Şirketin iflas kararı, siparişlerdeki düşüş, zorlu ekonomik koşullar ve artan nakit sıkıntısının ardından kaçınılmaz hale geldi. 130 yıllık geçmişiyle tanınan Menrad’ın maaş ödemeleri, iflas sürecinde Mayıs ayına kadar devlet destekli iflas tazminatı ile karşılandı.

İflas sürecini yürüten Pluta Hukuk Bürosu’ndan avukat Florian Zistler, şirketin mevcut operasyonlarının ciddi zarar ürettiğini ve kapsamlı bir yatırımcı ilgisi çekemediğini açıkladı.

Özellikle Schwäbisch Gmünd’deki ana üretim tesisinin sürdürülebilir bulunmaması üzerine tesis kapatıldı ve 100'den fazla çalışanın işine son verildi.

Avukat Zistler yaptığı açıklamada, marka devri konusunda olumlu gelişmeler yaşandığını belirterek, bayiler ve müşteriler açısından yedek parça ve teslimat sürekliliğinin sağlanabileceğini vurguladı.