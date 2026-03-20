Ramazan Bayramı’nda AVM’ler açık mı: Bayram günleri AVM çalışma saatleri

Bir yandan hazırlıklar sürerken, diğer yandan tatil sürecini dışarıda değerlendirmek isteyen vatandaşlar planlarını şekillendiriyor.

Bayramın ilk gününde, özellikle alışveriş merkezlerine yönelik araştırmalar hız kazandı.

Vatandaşlar, alışveriş merkezlerinin hizmet verip vermeyeceğini ve hangi saatler arasında açık olacağını araştırıyor.

İşte AVM’lerin çalışma saatlerine ilişkin detaylar:

RAMAZAN BAYRAMI AVM ÇALIŞMA SAATLERİ

Ramazan Bayramı’nda alışveriş merkezleri hizmet vermeye devam edecek. Ancak her AVM’nin çalışma saatlerinde farklılık olabileceği için ziyaretçiler detayları önceden kontrol etmeli.

Bazı alışveriş merkezleri bayramın ilk günü öğle saatlerinde açılıyor. Vatandaşlar, planladıkları ziyaretler öncesinde gitmek istedikleri AVM’yi arayarak güncel çalışma saatlerini öğrenebilir.