Bayramda nöbetçi eczaneler: 20-22 Mart 2026 eczane sorgulama

Ramazan Bayramı süresince birçok kurum ve işletme gibi eczaneler de resmi tatil kapsamında kapalı olacak.

Ancak sağlık hizmetlerinin aksamaması adına, her il ve ilçede belirlenen nöbetçi eczaneler vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

Bu nedenle acil ilaç ihtiyacı olanlar, bulundukları bölgedeki nöbetçi eczaneleri araştırmaya başladı.

İlaç temin etmek isteyen vatandaşlar “en yakın nöbetçi eczane nerede?” sorusuna yanıt arıyor.

20-22 Mart tarihleri arasında hizmet verecek nöbetçi eczanelerin güncel listesi açıklandı.

EN YAKIN NÖBETÇİ ECZANE 20-22 MART 2026

Nöbetçi eczaneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından belirlenen sistem üzerinden görüntülenebiliyor.

Vatandaşlar, e-Devlet uygulamasına giriş yaparak “TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti” sayfası üzerinden bulundukları il veya ilçedeki nöbetçi eczaneleri kolayca listeleyebilir.

İl sağlık müdürlükleri ve eczacı odalarının resmi web siteleri üzerinden de nöbetçi eczanelerin konum ve iletişim bilgilerine ulaşılabilir.

